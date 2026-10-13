DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 +0,1%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.723 +2,0%Euro 1,1175 +0,2%Öl 105,5 -1,1%Gold 4.197 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: HDB Financial Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
HDB Financial Services Ltd Registered Shs 144A Reg S
585.95 -4.50 -0.76 %
Charts | News | Analysen

HDB Financial Services stellt am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,88 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,94 Prozent erhöht. Damals waren 7,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll HDB Financial Services 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 32,47 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HDB Financial Services 45,45 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 39,85 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,97 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 132,34 Milliarden INR, gegenüber 184,27 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle HDB Financial Services Aktie News

Werbung

HDB Financial Services Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HDB Financial Services nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.