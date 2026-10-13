Ausblick: HDB Financial Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.10.26 07:01 Uhr

HDB Financial Services stellt am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,88 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,94 Prozent erhöht. Damals waren 7,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll HDB Financial Services 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 32,47 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HDB Financial Services 45,45 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 39,85 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,97 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 132,34 Milliarden INR, gegenüber 184,27 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net