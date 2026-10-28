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Ausblick: Healthcare Trust of America A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Healthcare Trust of America Inc (A)
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Healthcare Trust of America A wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,008 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Healthcare Trust of America A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 275,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 297,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,10 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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