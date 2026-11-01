Ausblick: Healthpeak Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 07:01 Uhr

Healthpeak Properties wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,064 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Healthpeak Properties -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,72 Prozent auf 739,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 705,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,462 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net