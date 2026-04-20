Ausblick: Heba Fastighets Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Heba Fastighets Registered B präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Heba Fastighets Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 157,3 Millionen SEK im Vergleich zu 150,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,60 SEK, gegenüber 1,80 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 643,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 605,5 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net