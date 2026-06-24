Ausblick: Heba Fastighets Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Heba Fastighets Registered B öffnet am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,400 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 SEK erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 159,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 152,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,80 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,80 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 640,5 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 605,5 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net