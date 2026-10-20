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Ausblick: Heba Fastighets Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Heba Fastighets AB Registered Shs -B-
2.04 EUR 0.02 EUR 1.24 %
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Heba Fastighets Registered B wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,400 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 163,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 151,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,48 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,80 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 644,0 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 605,5 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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