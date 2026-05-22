Ausblick: HeidelbergCement India zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HeidelbergCement India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HeidelbergCement India noch 2,23 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,87 Prozent auf 6,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement India noch 6,12 Milliarden INR umgesetzt.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,38 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,71 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 23,22 Milliarden INR, gegenüber 21,49 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net