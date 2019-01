Ausblick: Helen of Troy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Helen of Troy gibt am 08.01.2019 die Zahlen für das am 30.11.2018 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD gegenüber 2,52 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 425,8 Millionen USD gegenüber 453,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,02 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,56 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,49 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net