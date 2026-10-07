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Ausblick: Helen of Troy präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Helen of Troy Ltd.
22.20 EUR -0.40 EUR -1.77 %
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Helen of Troy stellt am 08.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,497 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Helen of Troy -13,440 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 433,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Helen of Troy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 442,3 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber -39,080 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.18 Helen of Troy Buy D.A. Davidson & Co.
10.12.10 Helen of Troy sector perform RBC Capital Markets
25.06.10 Helen of Troy neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
30.12.05 Update Helen of Troy Ltd.: Neutral JP Morgan
11.10.05 Update Helen of Troy Ltd.: Hold Wedbush Morgan

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