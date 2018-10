Ausblick: Helen of Troy präsentiert Quartalsergebnisse

Helen of Troy präsentiert am 09.10.2018 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2018 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 348,5 Millionen USD gegenüber 378,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,92 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,64 USD aus. Im Vorjahr waren 7,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net