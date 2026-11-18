Helmerich Payne gibt am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,273 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,580 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Helmerich Payne in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,414 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 4,05 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net