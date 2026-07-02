Ausblick: Hemnet Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Hemnet Registered veröffentlicht am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten schätzen, dass Hemnet Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 382,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 20,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,5 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,92 SEK im Vergleich zu 5,49 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden SEK, gegenüber 1,53 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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