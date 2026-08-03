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Ausblick: Hesai Group (B) (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Hesai Group (B) (spons. ADRs)
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Hesai Group (B) (spons ADRs) präsentiert am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,570 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hesai Group (B) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 856,1 Millionen CNY, was einem Umsatz von 97,7 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,44 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 4,35 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 421,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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