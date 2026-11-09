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Ausblick: Hesai Group Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hesai Group Registered Shs -B- Reg S
1.47 EUR 0.01 EUR 0.55 %
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Hesai Group Registered B stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,104 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,24 Milliarden HKD – ein Plus von 42,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hesai Group Registered B 869,1 Millionen HKD erwirtschaften konnte.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,400 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,420 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,79 Milliarden HKD, gegenüber 3,28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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