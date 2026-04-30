Ausblick: Hess Midstream LP Registered A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hess Midstream LP Registered A wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,667 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hess Midstream LP Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Hess Midstream LP Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 389,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,61 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net