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Ausblick: Hewlett Packard Enterprise gewährt Anlegern Blick in die Bücher

31.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
37,31 EUR 5,35 EUR 16,74%
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Hewlett Packard Enterprise wird am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,535 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Verlust von -0,820 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,78 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD im Vergleich zu -0,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 40,88 Milliarden USD, gegenüber 34,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
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29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
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28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
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12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

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