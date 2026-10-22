DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,76 -2,7%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.515 -1,8%Euro 1,1248 +0,1%Öl 111,6 +2,5%Gold 4.092 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Hexagon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon AB Registered Shs -B-
9.24 EUR -0.25 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen

Hexagon Registered B wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,071 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Registered B -0,140 SEK je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,01 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,49 Milliarden SEK erzielt wurde.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,313 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,55 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 4,15 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 60,06 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Hexagon Registered B Aktie News

Werbung

Hexagon Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hexagon Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.