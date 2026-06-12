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Ausblick: High Tide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

14.06.26 07:01 Uhr
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High Tide Inc Registered Shs
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High Tide stellt am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,024 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll High Tide 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 171,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte High Tide 137,8 Millionen CAD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,041 CAD je Aktie, gegenüber -0,620 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 727,6 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 594,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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