Ausblick: Hillman Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

01.11.26 07:01 Uhr

Hillman Solutions wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,207 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 462,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 424,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,584 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net