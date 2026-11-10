Ausblick: Himalaya Shipping stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.11.26 07:01 Uhr

Himalaya Shipping wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,712 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Himalaya Shipping ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Himalaya Shipping in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 61,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD im Vergleich zu 0,380 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 209,9 Millionen USD, gegenüber 131,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net