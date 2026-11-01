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Ausblick: Hinge Health, A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
114.32 USD -2.58 USD -2.21 %
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Hinge Health, A präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,576 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Hinge Health, A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 860,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 587,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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