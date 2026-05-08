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Ausblick: HIROSE ELECTRIC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HIROSE ELECTRIC CO.LTD.
118,00 EUR -1,00 EUR -0,84%
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HIROSE ELECTRIC stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass HIROSE ELECTRIC für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 169,07 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 161,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 14,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 51,45 Milliarden JPY gegenüber 45,00 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 950,12 JPY im Vergleich zu 976,33 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 206,80 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 189,42 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net

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