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Ausblick: HIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

11.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
H.I.S. Co LtdShs
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HIS wird am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 16,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HIS 3,81 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,67 Prozent auf 87,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HIS noch 87,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 105,18 JPY, während im vorherigen Jahr noch 63,16 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 402,48 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 373,11 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.net

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