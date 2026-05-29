Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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HIVE Digital Technologies wird am 01.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,490 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 80,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,527 USD, gegenüber -0,030 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 306,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 160,4 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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