Ausblick: HMH A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.11.26 07:01 Uhr

HMH A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,776 USD. Dies würde einem Zuwachs von 109,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HMH A 0,370 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll HMH A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 213,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 217,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 795,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 821,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net