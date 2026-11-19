Hoegh Autoliners ASA Registered stellt am 19.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,413 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hoegh Autoliners ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 6,97 NOK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 378,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 3,74 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber 27,93 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,80 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net