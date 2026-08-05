Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Hoegh Autoliners ASA Registered stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,70 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 370,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,79 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,93 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,80 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hoegh Autoliners ASA Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hoegh Autoliners ASA Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Hoegh Autoliners ASA Registered Aktie News
Hoegh Autoliners ASA Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hoegh Autoliners ASA Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.