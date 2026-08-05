DAX 26.128 -0,8%ESt50 6.468 -1,0%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.524 -0,7%Euro 1,1587 +0,1%Öl 91,5 +0,5%Gold 4.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
17.30 EUR -0.20 EUR -1.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Hoegh Autoliners ASA Registered stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,70 NOK je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 370,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,79 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,93 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,80 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Hoegh Autoliners ASA Registered Aktie News

Werbung

Hoegh Autoliners ASA Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hoegh Autoliners ASA Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.