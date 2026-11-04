Ausblick: Holley verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 07:01 Uhr

Holley wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Holley ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Holley soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,409 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 625,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 613,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net