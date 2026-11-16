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Ausblick: Home Depot legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Home Depot
313.60 EUR -8.00 EUR -2.49 %
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Home Depot wird am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 32 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,84 USD je Aktie gegenüber 3,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 29 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 42,81 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 41,35 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 33 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,99 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,23 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,56 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 164,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
18.05.22 Home Depot Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.03.21 Home Depot Outperform Credit Suisse Group
19.08.20 Home Depot buy Goldman Sachs Group Inc.

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