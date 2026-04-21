Ausblick: Houlihan Lokey A legt Quartalsergebnis vor
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Houlihan Lokey A wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,79 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Houlihan Lokey A 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 679,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 666,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,70 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,82 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,39 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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