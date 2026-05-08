Ausblick: House Foods Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
House Foods Group gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -20,548 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei House Foods Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,42 JPY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 74,54 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 113,35 JPY im Vergleich zu 131,86 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 319,05 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 315,42 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf House Foods Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf House Foods Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent