DAX 26.128 -0,8%ESt50 6.468 -1,0%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.524 -0,7%Euro 1,1587 +0,1%Öl 91,5 +0,5%Gold 4.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Hovnanian Enterprises A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hovnanian Enterprises Inc Registered Shs -A-
106.00 EUR -5.00 EUR -4.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Hovnanian Enterprises A wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Hovnanian Enterprises A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,99 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 723,5 Millionen USD gegenüber 801,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,70 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 7,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Hovnanian Enterprises A Aktie News

Werbung

Hovnanian Enterprises A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hovnanian Enterprises A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.