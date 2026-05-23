Ausblick: Hovnanian Enterprises A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Hovnanian Enterprises A wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Hovnanian Enterprises A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,99 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 723,5 Millionen USD gegenüber 801,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,70 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 7,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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