DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.341 +0,1%Euro 1,1228 +0,3%Öl 104,0 +0,3%Gold 4.016 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Hua Hong Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hua Hong Semiconductor Ltd Registered Shs -A-
131.85 CNY -9.47 CNY -6.70 %
Charts | News | Analysen

Hua Hong Semiconductor wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Hua Hong Semiconductor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 14,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,25 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,730 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,220 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,54 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,25 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Hua Hong Semiconductor Aktie News

Werbung

Hua Hong Semiconductor Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hua Hong Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.