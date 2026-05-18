Ausblick: Huazhu Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Huazhu Group präsentiert am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 5,11 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 6,79 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 888,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,68 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,86 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 3,52 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.18
|China Lodging Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.18
|China Lodging Group Buy
|The Benchmark Company
|14.03.18
|China Lodging Group Buy
|The Benchmark Company
|29.11.17
|China Lodging Group Buy
|The Benchmark Company
|18.04.17
|China Lodging Group Buy
|The Benchmark Company