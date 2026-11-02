Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bei HUGO BOSS stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.
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HUGO BOSS präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,625 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,850 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,52 Prozent auf 924,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS noch 989,0 Millionen EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,61 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,90 Milliarden EUR, gegenüber 4,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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