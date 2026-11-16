DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.375 -1,3%Euro 1,1022 -0,0%Öl 95,9 +0,1%Gold 3.860 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUYA Inc (A) (spons. ADRs)
1.99 EUR -0.01 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen

HUYA A wird am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,175 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HUYA A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,80 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 235,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,564 CNY im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,13 Milliarden CNY, gegenüber 904,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle HUYA A Aktie News

Werbung

HUYA A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUYA A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.06.18 HUYA A Buy Needham & Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.