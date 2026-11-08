Ausblick: Hyperfine verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Hyperfine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,083 USD. Das entspräche einem Gewinn von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 69,77 Prozent auf 5,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,343 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 20,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hyperfine
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hyperfine
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen