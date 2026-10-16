Ausblick: ICICI Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

16.10.26 07:01 Uhr

ICICI Bank stellt am 17.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 19,76 INR je Aktie gegenüber 18,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll ICICI Bank nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 334,86 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 56,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 761,47 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 80,94 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 75,89 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 37 Analysten von durchschnittlich 1.366,58 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 3.130,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net