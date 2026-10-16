DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.232 +0,0%Euro 1,1225 +0,0%Öl 105,3 -0,6%Gold 4.172 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: ICICI Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
ICICI Bank Ltd
1,395.00 55.80 4.17 %
Charts | News | Analysen

ICICI Bank stellt am 17.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 19,76 INR je Aktie gegenüber 18,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll ICICI Bank nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 334,86 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 56,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 761,47 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 80,94 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 75,89 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 37 Analysten von durchschnittlich 1.366,58 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 3.130,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ICICI Bank Aktie News

Werbung

ICICI Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ICICI Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.