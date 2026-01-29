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Ausblick: Idea Cellular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

15.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Idea Cellular Ltd
12,94 INR 0,19 INR 1,49%
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Idea Cellular wird am 16.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,492 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,010 INR je Aktie erzielt worden.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 115,40 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,427 INR, gegenüber -4,010 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 450,51 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 434,61 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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