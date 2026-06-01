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Ausblick: IDT B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IDT Corp (B)
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IDT B wird am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,890 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 302,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei IDT B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 308,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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