Ausblick: IDT B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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IDT B wird sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,980 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IDT B ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 316,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei IDT B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 319,0 Millionen USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD im Vergleich zu 3,01 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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