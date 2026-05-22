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Ausblick: IFB Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

24.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
IFB Industries Ltd Dematerialised
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IFB Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,90 INR gegenüber 4,66 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IFB Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 14,08 Milliarden INR im Vergleich zu 13,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 40,93 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 29,35 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 55,12 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,86 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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