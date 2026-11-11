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Ausblick: Imunon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Imunon Inc Registered Shs
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Imunon äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,552 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,830 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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