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Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs
530,00 INR 3,00 INR 0,57%
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Indian Railway Catering And Tourism wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,55 INR aus. Im letzten Jahr hatte Indian Railway Catering And Tourism einen Gewinn von 4,48 INR je Aktie eingefahren.

Indian Railway Catering And Tourism soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,96 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,89 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 16,44 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 51,53 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 46,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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