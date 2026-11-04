Ausblick: indie Semiconductor legt Quartalsergebnis vor

04.11.26 07:01 Uhr

indie Semiconductor wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,039 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,47 Prozent erhöht. Damals waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll indie Semiconductor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,79 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,174 USD aus. Im Vorjahr waren -0,730 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 266,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 217,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net