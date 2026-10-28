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Ausblick: Indivior Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Indivior Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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Indivior Pharmaceuticals wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Indivior Pharmaceuticals 0,330 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 329,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 314,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,22 USD, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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