Ausblick: Indo Count Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Indo Count Industries lädt am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,13 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,23 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,40 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 12,42 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 42,26 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 38,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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