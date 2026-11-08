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Ausblick: Infinity Natural Resources A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infinity Natural Resources Inc Registered Shs -A-
11.00 EUR 0.30 EUR 2.80 %
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Infinity Natural Resources A wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,730 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 124,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 178,9 Millionen USD gegenüber 79,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,00 USD aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 683,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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