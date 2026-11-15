Ausblick: Infleqtion stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Infleqtion präsentiert in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,046 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 11,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,227 USD je Aktie, gegenüber -1,850 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 45,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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