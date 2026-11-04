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Ausblick: Inission Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inission AB Registered Shs -B-
6.48 EUR 0.08 EUR 1.25 %
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Inission Registered B wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,30 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Inission Registered B 0,740 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inission Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 580,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 531,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,58 SEK, gegenüber 1,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,60 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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